Минобороны России показало видео уничтожения двух установок HIMARS
За последние сутки российские военные уничтожили четыре пусковые установки HIMARS американского производства. Минобороны России показало видео с уничтожением двух из них.
Вооруженные силы России нанесли удар «Искандерами» по реактивной системе залпового огня в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.
«В результате удара уничтожены две пусковые установки HIMARS», пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Еще две установки уничтожили в Запорожской области.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ «Искандером» в Сумской области. Украинская армия лишилась 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава, а также до 65 боевиков.