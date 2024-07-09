Минобороны России показало видео уничтожения двух установок HIMARS

За последние сутки российские военные уничтожили четыре пусковые установки HIMARS американского производства. Минобороны России показало видео с уничтожением двух из них.

Вооруженные силы России нанесли удар «Искандерами» по реактивной системе залпового огня в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.

«В результате удара уничтожены две пусковые установки HIMARS», пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Еще две установки уничтожили в Запорожской области.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ «Искандером» в Сумской области. Украинская армия лишилась 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава, а также до 65 боевиков.

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