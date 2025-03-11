«Неотвратимое наказание». МИД заявил об ответе на атаку дронов на Москву

МИД: виновные в атаке БПЛА на Москву понесут неотвратимое наказание

Все причастные и ответственные за массированную атаку беспилотников на Москву и Московскую область должны быть наказаны. Об этом заявили на сайте МИД России.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — отметили в заявлении.

В дипведомстве добавили, что беспилотники отправляли на столицу, чтобы вызвать панику среди мирных жителей. Удар БПЛА спланировала и совершила Украина, для которой «использование методов актов террора стало зловещей практикой», добавили в МИД

Ответственность за атаку ВСУ на российские регионы также лежит странах, которые поставляют оружие.

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Московской области 91 дрон. Украинские беспилотники были начинены поражающими элементами.