Нефтебаза в Темрюкском районе Кубани пострадала от налета беспилотников

Губернатор Кондратьев: нефтебаза в Темрюкском районе пострадала от удара ВСУ

Фото: Unsplash

Нефтяная база в Темрюкском районе Краснодарского края получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания», — сообщил глава Кубани.

Пострадали несколько сотрудников нефтебазы, им оказали медицинскую помощь. Остальных эвакуировали.

Также губернатор объяснил, что этой ночью российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ сразу в нескольких районах края. В Новороссийске сотрудники экстренных служб начали искать упавшие дроны.

Воздушную тревогу в Новороссийске объявили примерно в 00:50 в ночь на пятницу. Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей укрыться в помещении со сплошными стенами.

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