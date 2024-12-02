Немецкий генерал сделал громкое заявление о СВО

Генерал ФРГ Куят заявил о критической для США ситуации в зоне СВО

План США по ослаблению России провалился, а положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия. Об этом в эфире видеоблога Flavio von Witzleben заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.

«Для Украины военная ситуация уже критична, она ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что мы оказываем стране мощную финансовую поддержку и поставляем самое современное оружие», — сказал он.

Куят отметил, что своей целью США ставили ослабление России, однако из-за провала этих планов в Вашингтоне царит разочарование.

«Американцы расстроены, что не сработал их план по ослаблению геополитического соперника в военном отношении, экономически и политически», — добавил немецкий генерал.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина пойдет на территориальные уступки ради мира.