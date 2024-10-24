Вооруженные силы Украины усилили свои позиции на Краснолиманском направлении, перебросив группу наемников из Германии. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

По их данным, на этом участке фронта наибольшее сосредоточение иностранного контингента, который поддерживает украинские вооруженные силы. При этом наблюдатели зафиксировали прибытие немецких наемников в последние дни.

Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщал о задержании иностранных наемников. Их взяли в плен бойцы ВС России. При этом он не уточнил, из каких именно стран прибыли бойцы для поддержки ВСУ.

Минобороны России опубликовало кадры удара по подразделению украинских БПЛА в Курахове. Для поражения сил противника российские военные задействовали бомбу ФАБ-3000.