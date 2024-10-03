Немецкие журналисты раскрыли цели ВСУ при ударах вглубь России

Spiegel: ВСУ могут поразить 261 военный объект в РФ с разрешения Запада

Вооруженные силы Украины могут поразить минимум 261 объект военной инфраструктуры России в случае, если Запад разрешит бить вглубь страны. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel .

Речь идет о больших складах оружия и пунктах постоянной дислокации военных.

«Одним из наиболее значимых преимуществ России в конфликте является способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории», — отметили авторы материала.

С разрешения Запада ВСУ смогут нивелировать это преимущество. Удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow значительно затруднят военную логистику ВС России, считают журналисты.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее заявил о праве Украины бить вглубь России без разрешения Соединенных Штатов. По его словам, в распоряжении ВСУ есть огромное количество собственного вооружения, которое они могут использовать для ударов по российским объектам.