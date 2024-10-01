Госдеп заявил о праве Украины бить вглубь России без разрешения США

Украина не нуждается в разрешении Соединенных Штатов на удары вглубь России. Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Они суверенная страна и могут использовать оружие, которое они производят самостоятельно», — заявил он.

США всегда следят за наличием дополнительных инструментов, которые могут предоставить в распоряжение ВСУ, добавил Миллер. По его словам, украинские войска имеют огромное количество собственного вооружения для ударов по объектам на территории России. При этом США продолжат поставлять Украине военную помощь, заключил представитель Госдепа.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС разрешить ВСУ бить по российским аэропортам. Одновременно с этим он добавил, что компромисса по данному вопросу среди западных союзников пока нет.