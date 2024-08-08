Ли Хуэй: украинский кризис невозможно будет решить в одночасье

Конфликт на Украине не получится уладить в короткие сроки, но и провоцирование блокового противостояния не приведет к желаемому результату. Такое заявление сделал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в беседе с журналистами The Star и Kompas. Его слова привело РИА «Новости» .

«Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье. Некоторые государства рассматривают конфликт с позиции мышления „холодной войны“, провоцируют блоковое противостояние, это не поможет решить кризис», — отметил Ли Хуэй.

Он уточнил, что китайские власти намерены всячески способствовать переходу к мирному процессу и проведению переговоров.

Ли Хуэй подчеркнул, что международному сообществу необходимо создавать условия для решения кризиса. Дипломат сравнил это с попыткой помирить поссорившихся.

«Какое-то время, возможно, не будет получаться, но это все равно надо делать. Чем больше людей это будут делать, тем вероятнее, что это увенчается успехом», — сказал Ли Хуэй.

Накануне посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайское правительство контактирует с Россией, Украиной и другими странами, чтобы найти решение для урегулирования конфликта. Власти Китая уже выдвинули несколько принципов.