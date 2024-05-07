Посол Китая заявил, что Пекин содействует переговорам по Украине | 360°

Мир 07 мая 2024, 07:50 Посол Китая заявил, что Пекин содействует переговорам по Украине Посол Чжан Ханьхуэй: Китай содействует переговорам по Украине Flickr

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Власти Китая поддерживают контакты с Россией, Украиной и другими странами для урегулирования конфликта. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Его слова привело РИА «Новости».

Китайский дипломат подчеркнул беспристрастность Пекина по украинскому конфликту.

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«Китай стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам», — добавил он.

Чжан Ханьхуэй отметил, что высшее руководство Китая выдвинуло несколько принципов для урегулирования конфликта. Он также напомнил, что спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел ряд переговоров, обменявшись мнениями со всеми заинтересованными сторонами, чтобы перейти к непосредственному урегулированию кризиса.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном, который пытался заставить его «надавить» на Россию.