«Нелепость». Патриарх Кирилл осудил неоязычество среди бойцов в зоне СВО

Патриарх Кирилл раскритиковал появление неоязыческих настроений у некоторых военных в зоне спецоперации, назвав их нелепыми. Об этом он заявил на общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили на сайте Московского Патриархата.

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке <…> появятся „чудики“, которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — сказал он.

Патриарх добавил, что священники, посещающие зону боевых действий, убеждают людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. Церковные ученые уже написали немало исследований о неоязычестве и пособий о том, как ему противостоять.

По его мнению, было бы полезно проводить семинары для священников, которые направляются в зону СВО. Им нужно обратить особое внимание на эту проблему и сделать все, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военных.

Ранее военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергий поделился историями о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения.