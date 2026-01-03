Неизвестные попытались проникнуть в воинские части Херсонской области

В Херсонской области задержали группу лиц, которые пытались под видом журналистов проникнуть в воинские подразделения после теракта в Хорлах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, подставные журналисты планировали сделать отчеты для западных кураторов.

«Правоохранительные органы задержали группу лиц, которые представлялись журналистами и пытались попасть в воинские подразделения на территории Херсонской области, чтобы сделать отчет для западных кураторов. Но группу задержали, там сейчас правоохранители занимаются», — заявил Сальдо.

Беспилотники ВСУ в ночь на 1 января атаковали кафе и гостиницу в Хорлах, где Новый год праздновали более 100 человек. Жертвами стали 28 человек, экспертиза установила личности 13 погибших. Следственный комитет завел дело о теракте.