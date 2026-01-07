Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в Белгородской области

Главдков сообщил, что в Старооскольском округе загорелась нефтебаза

Несколько резервуаров загорелись после атаки беспилотника на нефтебазу в Старооскольском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Детонация привела к возгоранию на территории предприятия.

Информация о последствиях атаки сейчас уточняется. Все оперативные службы области прибыли на место происшествия. На месте работают пожарные расчеты.

По словам Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью трех ударных беспилотников Центр для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке.