Недвижимость и деньги коррупционеров предложили отдавать ветеранам СВО

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением использовать имущество коррупционеров для поддержки СВО. Он считает, что фонд «Защитники Отечества» должен получить право распоряжаться недвижимостью, конфискованной у коррупционеров, а также денежными средствами, полученными от реализации их имущества.

На днях Мосгорсуд постановил изъять в пользу государства шесть квартир экс-замглавы МЧС Д. Даудашвили, осужденного за взятки. Во Владивостоке суд отобрал у бывшего мэра В. Николаева и его семьи более 800 объектов недвижимости, включая 322 квартиры.

«Я уже выступал с предложением использовать имущество коррупционеров на нужды наиболее отличившихся участников СВО. И не только недвижимость, но и финансовые средства, изъятые у взяточников, а также полученные от продажи конфискованного. Пусть украденное у народа послужит лучшим его представителям!» — призвал парламентарий.

По его мнению, фонд «Защитники Отечества» может заняться распределением имущества, конфискованного у коррупционеров. Миронов предложил правительству России как учредителю госфонда «издать соответствующие нормативные акты и наделить его необходимыми полномочиями».

Ранее Миронов предложил во всех российских школах, где учатся дети погибших участников СВО, установить мемориальные таблички. Парламентарий объяснил, что получил множество просьб от родственников погибших ветеранов спецоперации.