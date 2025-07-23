Памятные доски о погибших бойцах СВО попросили установить в российских школах

Депутат Миронов призвал открыть памятные доски об участниках СВО во всех школах

Фото: РИА «Новости»

Во всех российских школах, где учатся дети погибших участников СВО, следует установить мемориальные таблички. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что направит официальное письмо с предложением министру просвещения Сергею Кравцову. Парламентарий объяснил, что получил множество просьб от родственников погибших ветеранов спецоперации.

«В своих письмах люди предлагают, просят увековечить память о героях мемориальными досками в каждой школе, где учатся дети погибших воинов», — подчеркнул Миронов.

Он поддержал эту идею и призвал как можно обращать внимание на семьи, где есть военнослужащие. По его словам, мемориальные доски нужно установить в каждой школе.

«Чтобы сегодняшние ученики и те, кто придет учиться уже после окончания спецоперации, знали имена героев и гордились их подвигом», — уточнил депутат.

В контексте предложения Миронова, впрочем, нельзя не вспомнить о нескольких скандалах из-за установки памятных досок в учебных заведениях. Например, в Омске директор одной из школ ранее  отказывалась открывать памятную доску в честь погибшего участника СВО. Она объясняла это тем, что учебное заведение «нельзя превращать в кладбище».

Похожим образом высказывался и мэр Пензы Александр Басенко. Он призвал не превращать школы в «некрополи», подчеркнув, что с большим отношением относится к участникам спецоперации и их семьям, сообщило агентство PenzaInform.

Позже градоначальник уточнил, что его слова вырвали из контекста. Он отметил, что поддерживает идею о создании мемориального уголка в память о бойцах в каждом учебном заведении.

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