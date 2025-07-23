Памятные доски о погибших бойцах СВО попросили установить в российских школах

Депутат Миронов призвал открыть памятные доски об участниках СВО во всех школах

Во всех российских школах, где учатся дети погибших участников СВО, следует установить мемориальные таблички. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что направит официальное письмо с предложением министру просвещения Сергею Кравцову. Парламентарий объяснил, что получил множество просьб от родственников погибших ветеранов спецоперации.

«В своих письмах люди предлагают, просят увековечить память о героях мемориальными досками в каждой школе, где учатся дети погибших воинов», — подчеркнул Миронов.

Он поддержал эту идею и призвал как можно обращать внимание на семьи, где есть военнослужащие. По его словам, мемориальные доски нужно установить в каждой школе.

«Чтобы сегодняшние ученики и те, кто придет учиться уже после окончания спецоперации, знали имена героев и гордились их подвигом», — уточнил депутат.

В контексте предложения Миронова, впрочем, нельзя не вспомнить о нескольких скандалах из-за установки памятных досок в учебных заведениях. Например, в Омске директор одной из школ ранее отказывалась открывать памятную доску в честь погибшего участника СВО. Она объясняла это тем, что учебное заведение «нельзя превращать в кладбище».

Похожим образом высказывался и мэр Пензы Александр Басенко. Он призвал не превращать школы в «некрополи», подчеркнув, что с большим отношением относится к участникам спецоперации и их семьям, сообщило агентство PenzaInform.

Позже градоначальник уточнил, что его слова вырвали из контекста. Он отметил, что поддерживает идею о создании мемориального уголка в память о бойцах в каждом учебном заведении.