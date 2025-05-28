Недавний обмен пленными обнажил серьезную проблему Украины
Военкор Коц: обмен пленными показал, что враги киевского режима внутри страны
Недавний обмен пленными показал серьезную внутреннюю проблему киевского режима. Об этом заявил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.
Во время масштабного обмена России передали 880 военнослужащих, попавших в плен во время военных действий. Также Украина передала 120 гражданских лиц, 20 из них — жители Курской области, которых угнали на Украину во время оккупации региона.
Коц отметил, что значительную часть «обменного фонда» Украины составили украинцы, осужденные за государственную измену за симпатии к России. Военкор подчеркнул, что это говорит о поддержке РФ со стороны простых украинцев и о том, что «враги киевского режима не снаружи, а внутри».
При этом в украинских тюрьмах остаются десятки россиян, которых киевский режим не желает отдавать по каким-то причинам, отметил Коц.
По его словам, Украина нацелена и дальше использовать пленных как разменную моменту, для этого ей нужно «иметь человеческий материал для будущих обменов».
«Вытаскивать оттуда надо всех, кто пострадал за веру и любовь к России», — заявил журналист.
Российский военнопленный признался, что в плену на Украине потерял 37 килограммов. Последний эшелон пленных с Украины прилетел на родину 27 мая.