Во время масштабного обмена России передали 880 военнослужащих, попавших в плен во время военных действий. Также Украина передала 120 гражданских лиц, 20 из них — жители Курской области, которых угнали на Украину во время оккупации региона.

Коц отметил, что значительную часть «обменного фонда» Украины составили украинцы, осужденные за государственную измену за симпатии к России. Военкор подчеркнул, что это говорит о поддержке РФ со стороны простых украинцев и о том, что «враги киевского режима не снаружи, а внутри».

При этом в украинских тюрьмах остаются десятки россиян, которых киевский режим не желает отдавать по каким-то причинам, отметил Коц.

По его словам, Украина нацелена и дальше использовать пленных как разменную моменту, для этого ей нужно «иметь человеческий материал для будущих обменов».

«Вытаскивать оттуда надо всех, кто пострадал за веру и любовь к России», — заявил журналист.

Российский военнопленный признался, что в плену на Украине потерял 37 килограммов. Последний эшелон пленных с Украины прилетел на родину 27 мая.