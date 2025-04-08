Боевики ВСУ совершали жестокие преступления против мирных жителей в курском приграничье. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил во время выступления на заседании Совета Безопасности организации по Украине.

«Никто не скажет украинцам о тех зверствах, которые националисты учинили в приграничной Курской области, часть территории которой удерживали с начала августа и с которой их сейчас активно выдавливают российские войска», — сказал он.

Постпред России при ООН добавил, что после освобождения деревни Гуево утром 8 апреля под частичным контролем ВСУ остались лишь две приграничные деревни.

Ранее Небензя заявил, что Россия готова вести серьезный практический диалог по решению украинского кризиса, однако никому не даст использовать переговоры для укрепления военного потенциала Киева.