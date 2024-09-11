Небензя призвал ждать некрологи о западных наемниках после ударов РФ по ВСУ

Российские военные провели серию ударов по украинским военным объектам, поэтому западные страны ждут некрологи о иностранных наемниках, включая американских. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, сообщило РИА «Новости» .

По словам российского дипломата, отличительной особенностью этих ударов стало уничтожение большого количества иностранных специалистов, инструкторов и наемников. ВС России в частности нанесли эффективные удары по гостинице в Кривом Роге, где проживали офицеры украинской разведки, и по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве.

«Те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», — сказал Небензя.

Россия, пояснил дипломат, изначально предупреждала, что считает законной целью любого, кто помогает «клике [президента Владимира] Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по пригороду Харькова, куда прибыли большое количество иностранных наемников и много военной техники.