Спецоперация 15 мая 2024, 04:47 Небензя указал на «крайне неудобную» для Зеленского тему с призывом в ВСУ Небензя: уклонение от призыва в ВСУ на Украине достигло рекордных масштабов РИА «Новости»

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Уклонение украинских мужчин от службы в ВСУ достигло рекордных масштабов. Эта тема «крайне неудобна» для президента Владимира Зеленского и его западных союзников, отметил на заседании Совбеза ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя. Его слова опубликовали в Telegram-канале постпредства.

Небензя отметил, что с 18 мая, когда на Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, мужчины станут бесправными, не смогут распоряжаться своим имуществом и проводить операции с документами.

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«И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что эта тема «крайне неудобна» для Зеленского и его западных хозяев, ведь по их картине мира украинцы должны с готовностью вставать на защиту своей страны.

На Украине повестки присылают даже инвалидам без обеих ног. Бывший военнослужащий ВСУ Олег Симороз, лишившийся обеих ног, получил повестку в военкомат. Несмотря на инвалидность, ему приходится ходить в ТУК как на работу, его дело разрослось уже на целый том разных военных документов.