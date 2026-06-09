Небензя сообщил о 35 погибших от обстрелов ВСУ с 25 по 31 мая

За неделю с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 35 мирных жителей России, еще 182 человека получили ранения. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, написал ТАСС .

«За период с 25 по 31 мая от обстрелов ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, погибли 35 человек, в том числе трое детей», — сказал он.

Небензя добавил, что ранения получили еще 182 человека. Среди раненых также есть несовершеннолетние. Небензя отметил, что за указанный период по гражданским объектам выпустили 3754 боеприпаса.

Российский дипломат также раскритиковал реакцию западных государств и структур ООН на эти события. По его мнению, гибель гражданского населения не получила должного внимания со стороны международного сообщества.

Кроме того, Небензя призвал генерального секретаря ООН дать оценку ударам по Старобельску и Енакиево. По его словам, отсутствие прямой реакции на подобное может восприниматься как игнорирование атак на гражданское население.