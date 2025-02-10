Небензя раскрыл, что может осложнить мирные переговоры по Украине

Мирные договоренности с Украиной должны быть подписаны законным руководством страны, а полномочия Владимира Зеленского давно истекли. Это может осложнить переговорный процесс. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, российские власти всегда открыто говорили о готовности к диалогу со всеми, кто хочет достичь «устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях». Однако в случае Украины непонятно, кто, в случае достижения мирных договоренностей, будет их подписывать и как они будут оформляться юридически.

Небензя напомнил, что Зеленский выпустил указ, который запрещает переговоры с Россией. При этом фактически полномочия самого главы Украины истекли еще в мае 2024 года и не могут быть продлены согласно украинской конституции.

Такое положение вещей может «осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов».

«Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», — заявил постпред.

Ранее Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров, но при условии поддержки со стороны США и Евросоюза. При этом идею о временной заморозке конфликта президент Украины отверг.