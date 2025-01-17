Небензя: Зеленский пытается доказать хозяевам, что его режим еще может воевать

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать, что киевский режим все еще может воевать. С таким заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василия Небензя, сообщило РИА «Новости» .

«Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать. Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область», — сказал он во время заседания Совбеза.

Представитель России в ООН также заявил, что киевские власти приняли неудачную попытку контрнаступления в Курской области, но российские военные отбросили силы ВСУ. Украинская армия понесла большие потери в этом направлении — тысячи солдат и сотни единиц западной техники.

Ранее Небензя указал на то, что у России есть все основания считать, что Украина совершила атаку на газопровод «Турецкий поток» по наводке США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой американский сжиженный природный газ.