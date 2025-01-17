Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии

У России есть все основания считать, что Украина совершила атаку на газопровод «Турецкий поток» по наводке США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой американский сжиженный природный газ. Об этом заседании Совбеза ООН по Украине заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

«Именно Великобритания и США препятствуют запуску международного объективного расследования терактов в отношении „Северных потоков“», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ 11 января попытались дронами атаковать станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку» с целью остановить поставки энергоносителя в европейские страны.

МИД России в четверг раскритиковал реакцию Евросоюза на удары ВСУ по «Турецкому потоку».