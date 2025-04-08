Небензя: непрофессионализм ПВО ВСУ привел к гибели гражданских в Кривом Роге

Непрофессиональная работа украинских зенитчиков привела к гибели мирных жителей в Кривом Роге, где удар ВКС России уничтожил командиров ВСУ и натовских инструкторов. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации, сообщило РИА «Новости» .

«Из-за непрофессиональных действий ПВО Украины, выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что на это указывают характеристики поражающих элементов, которые зафиксировали очевидцы. По его словам, командование ВСУ использует мирных жителей как живой щит. Киевский режим пренебрег жизнями людей, позволив проводить военные совещания в плотной жилой застройке города.

До этого Небензя сообщил, что потери противника в результате высокоточного попадания ракетой по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов составили до 85 военных и натовских офицеров. Эта информация поступила от Минобороны России.

Постпред России при ООН подчеркнул, что скопления украинских боевиков и западных инструкторов и офицеров — «законная цель для российской армии».

В конце февраля Небензя заявил, что капитуляция киевского режима лишь вопрос времени.