«Не заинтересован в победе Украины». Зеленский нахамил Китаю

Зеленский: Китай помогает России и не заинтересован в победе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что руководство Китая не хочет помогать его стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе, трансляцию выложили на сайте союза.

Глава киевского режима сообщил, что у него нет постоянного диалога с председателем Китая Си Цзиньпином. Ранее между ними состоялись определенные телефонные разговоры, но китайский лидер заявил, что не будет продавать оружие России.

«И я ничего не знаю про пакеты вооружений, но я знаю, что Китай помогает России и не заинтересован в нашей победе», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что Пекин не заинтересовал в сильной Европе или единстве между США и ЕС, а также в слабой России.

РИА «Новости» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюя, что в КНР считают переговоры и диалог способом для урегулирования конфликта на Украине, а не санкции и давление.

Ранее на Украине пожаловались, что санкционный режим ЕС против России «дает трещину».