Ряд стран НАТО медлит с наращиванием темпов военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Речь идет об обязательствах по долгосрочной помощи, которые страны Североатлантического альянса дали в июле 2024 года. Темпы поставок настолько отстают, что их не удастся выполнить к осени. Это касается в том числе вооружения большой дальности.

«Ряд союзников Украины по НАТО не выполняют обещания ускорить поставки систем ПВО и другого военного снаряжения», — отметили авторы материала.

Накануне госслужба Украины по ЧС запросила у альянса пожарные автовышки, экскаваторы и тягачи с тралом до 100 тонн. Спецтехника нужна Украине для быстрого реагирования, сообщили «Известия».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил Соединенные Штаты о зеркальном ответе России в случае, если Украине поставят дальнобойные ракеты JASSM. Американцы станут соучастниками убийства россиян и спонсорами терроризма.