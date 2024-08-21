«Не выполняют обещания». В США заявили о медлительности стран НАТО в помощи Украине

Bloomberg: некоторые страны НАТО медлят с наращиванием темпов помощи Украине

Adrian Wyld/Keystone Press Agency
Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд стран НАТО медлит с наращиванием темпов военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет об обязательствах по долгосрочной помощи, которые страны Североатлантического альянса дали в июле 2024 года. Темпы поставок настолько отстают, что их не удастся выполнить к осени. Это касается в том числе вооружения большой дальности.

«Ряд союзников Украины по НАТО не выполняют обещания ускорить поставки систем ПВО и другого военного снаряжения», — отметили авторы материала.

Накануне госслужба Украины по ЧС запросила у альянса пожарные автовышки, экскаваторы и тягачи с тралом до 100 тонн. Спецтехника нужна Украине для быстрого реагирования, сообщили «Известия».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил Соединенные Штаты о зеркальном ответе России в случае, если Украине поставят дальнобойные ракеты JASSM. Американцы станут соучастниками убийства россиян и спонсорами терроризма.

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте