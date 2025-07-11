Не воспринимает истерик. На Западе оценили мнение Путина о Трампе

Financial Times: поведение Трампа впечатляет кого угодно, только не Путина

«Жесткое отцовское поведение» президента США Дональда Трампа производит впечатление и на генсека НАТО Марка Рютте, и на европейских глав государств, но только не на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила газета Financial Times .

Автор материала Сильви Кауфман заявила, что Путин «вероятно, не воспринимает истерик» своего американского визави и, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, собирается достичь своей цели — покорить Украину.

Она добавила, что конфликт для обеих сторон стал вопросом выживания: для российского лидера не победить в нем немыслимо, а для Украины поражение будет означать конец.

Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал, что в понедельник, 14 июля, сделает «крупное заявление по России». Он добавил, что разочаровался в российском лидере.