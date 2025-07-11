Не воспринимает истерик. На Западе оценили мнение Путина о Трампе
Financial Times: поведение Трампа впечатляет кого угодно, только не Путина
«Жесткое отцовское поведение» президента США Дональда Трампа производит впечатление и на генсека НАТО Марка Рютте, и на европейских глав государств, но только не на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила газета Financial Times.
Автор материала Сильви Кауфман заявила, что Путин «вероятно, не воспринимает истерик» своего американского визави и, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, собирается достичь своей цели — покорить Украину.
Она добавила, что конфликт для обеих сторон стал вопросом выживания: для российского лидера не победить в нем немыслимо, а для Украины поражение будет означать конец.
Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал, что в понедельник, 14 июля, сделает «крупное заявление по России». Он добавил, что разочаровался в российском лидере.