Не входит в сферу интересов. От чего может отказаться Россия ради освобождения Суджи

Экс-боец «Вагнера» Луговой: Россия может согласиться на обмен Купянска на Суджу

Для урегулирования конфликта на Украине Россия может согласиться на обмен занятой территории Харьковской области на Суджу. Такое мнение на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко выразил бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

«К примеру, допустим, Купянск. Там методично идет продвижение. Я думаю, можно будет поменять Купянск, который является частью Харьковской области, на Суджу», — заявил он.

По мнению собеседника 360.ru, этот город изначально не входил в сферу интересов России, а для США имел бы стратегическое значение в плане ресурсов, которые страна хотела получить от Владимира Зеленского.

Ранее Луговой рассказывал, что украинские военные в Судже серьезно окопались, держат контингент в районе 20 тысяч военных и сконцентрировали лучшую технику.