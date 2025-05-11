«Не в том положении». Слуцкий оценил реакцию Украины на слова Путина о переговорах

Слуцкий: ответ Зеленского на предложение Путина о переговорах был предсказуем

Ответ Украины на предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах предсказуем, ведь Владимир Зеленский не в состоянии отойти от языка ультиматумов. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в Telegram-канале.

Она напомнил, что Зеленский озвучил свои условия на предложение российского лидера возобновить прямые переговоры.

«Киевский режим не в состоянии отойти от языка ультиматумов: прекращение огня на 30 дней, потом „Украина готова встречаться“. Эта линия идет от европейских ястребов», — отметил Слуцкий.

По словам политика, в текущих реалиях Украина и европейские страны не могут выдвигать России какие-либо ультимативные требования, ведь они находятся не в том положении. Слуцкий напомнил, что Путин выступает за достижение стабильного мира и устранение глубинных причин украинского кризиса.

Глава государства накануне объявил о готовности России к прямым переговорам в Стамбуле 15 мая. В ответ Зеленский заявил, что российские войска должны прекратить огонь с 12 мая.