Супруги участников специальной военной операции смогут бесплатно получить высшее образование. Депутат Государственной Думы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с 360.ru сообщила, что речь не идет о выделении новой дополнительной квоты.

«Речь идет только о том, что в пределах уже установленной квоты для участников СВО добавить туда не только самих участников и их детей, но и членов семьи в виде статуса „супруг“, если они не имеют право на получение первого высшего образования», — пояснила она.

Депутат подчеркнула, это «не ущемит права стобалльников», но защитит интересы всех, кто в отсутствии своих мужей воспитывает детей и дает школьникам возможность получить свои 100 баллов в мирной, тихой жизни.

«Потому что сами ребята сейчас находятся в зоне СВО. И мы с вами тоже обязаны тем, кто имеет возможность сейчас мирно поздравлять друг друга с Новым годом. Мы обязаны всем ребятам, которые там находятся, и их семьям, потому что воюют они за свои семьи, за нас с вами», — отметила она.

Ранее в Государственной думе предложили сделать единый государственный экзамен обязательным для тех, кто окончил колледж и собирается поступать в высшее учебное заведение не по своему профилю. Законопроект может вступить в силу в 2026 году.