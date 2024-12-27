«Не ущемит права стобалльников». Депутат — о бесплатном высшем образовании для жен бойцов
Депутат Останина: квоты на образование для жен бойцов СВО не ущемят права других
Супруги участников специальной военной операции смогут бесплатно получить высшее образование. Депутат Государственной Думы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с 360.ru сообщила, что речь не идет о выделении новой дополнительной квоты.
«Речь идет только о том, что в пределах уже установленной квоты для участников СВО добавить туда не только самих участников и их детей, но и членов семьи в виде статуса „супруг“, если они не имеют право на получение первого высшего образования», — пояснила она.
Депутат подчеркнула, это «не ущемит права стобалльников», но защитит интересы всех, кто в отсутствии своих мужей воспитывает детей и дает школьникам возможность получить свои 100 баллов в мирной, тихой жизни.
«Потому что сами ребята сейчас находятся в зоне СВО. И мы с вами тоже обязаны тем, кто имеет возможность сейчас мирно поздравлять друг друга с Новым годом. Мы обязаны всем ребятам, которые там находятся, и их семьям, потому что воюют они за свои семьи, за нас с вами», — отметила она.
Ранее в Государственной думе предложили сделать единый государственный экзамен обязательным для тех, кто окончил колледж и собирается поступать в высшее учебное заведение не по своему профилю. Законопроект может вступить в силу в 2026 году.