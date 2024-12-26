Депутаты предложили изменить правила поступления в вуз для выпускников колледжей

В Государственной думе предложили сделать единый государственный экзамен обязательным для тех, кто окончил колледж и собирается поступать в высшее учебное заведение не по своему профилю. Парламентарии уже внесли соответствующий законопроект. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, что цель этого документа — помочь выпускникам колледжей более осознанно выбрать будущую профессию.

По его словам, сегодня выпускники техникумов и колледжей сдают вступительные испытания при поступлении в университет. Перечень этих испытаний определяет сама образовательная организация, и некоторые вузы уже сейчас проводят экзамены в формате ЕГЭ. Законопроект сделает такие требования обязательными для всех.

При этом ничего не изменится для тех выпускников колледжей, которые поступают в университет по тому же профилю. Например, если студент получил образование по специальности «Сестринское дело» и хочет поступить на «Лечебное дело», дополнительные экзамены сдавать не придётся. А вот если после «Бухгалтерского учета» выпускник решит пойти на «Лечебное дело», ему потребуется сдать ЕГЭ. Это позволит уравнять условия поступления для всех абитуриентов.

Законопроект может вступить в силу в 2026 году, если будет принят.