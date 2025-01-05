Украинское командование приказывало подчиненным брать мирных граждан в плен, допрашивать их, а затем ликвидировать. Об этом РИА «Новости» заявил пленный военнослужащий ВСУ Владимир Самороченко.

Российские войска взяли военного ВСУ в плен в курском приграничье. Он признался, какие именно инструкции давало командование.

«Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается», — отметил Самороченко.

Ранее попавший в российский плен боевик 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жигалкин сообщил о своем желании остаться в России. По его словам, на Украине мужчин призывного возраста теперь отлавливают на улицах не только ТЦК, но и полиция. Военнослужащий добавил, что многие хотят отказаться от обмена, чтобы не возвращаться. Украинские чиновники уже продали свое государство, подчеркнул он.