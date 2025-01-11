«Не тот херой». Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего «Пятерочку» боевика ВСУ

Многие каналы сообщили о пленении боевика ВСУ, который летом позировал у «Пятерочки» в Судже. Военкор Александр Коц опроверг это утверждение, обратив внимание на некоторые нестыковки в его интервью.

«Это не тот херой из „Пятерочки“. <…> Для того, чтобы понять, что это не он, достаточно это интервью послушать. Его „бусифицировали“ 11 сентября. Потом еще два месяца учебки. Потом еще путешествие по разным частям. То есть, летом у „Пятерочки“ он быть никак не мог», — пояснил Коц.

Военкор ссылается на интервью, которое пленный дал Лизе Елисеевой в начале января 2025 года. В нем он рассказал, как попал в зону боевых действий и как попал в плен.

Атаковавшие Курскую область боевики ВСУ мародерствовали в городах и селах, позировали у магазинов и вывозили из них товары прицепами, чтобы потом продать в комиссионных магазинах.