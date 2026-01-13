«Не суйтесь не в свое дело»: НАТО дали жирный намек ударами по Киеву

Военкор Коц: Россия ударами по Киеву советует НАТО не лезть не в свое дело

У ударов российской армии по Киеву есть не только военные цели, но и как минимум одна пропагандистская — показать НАТО способности атаковать столицу вражеского государства. Такое мнение высказал в телеграм-канале военный журналист Александр Коц.

«С жирным намеком — не суйтесь не в свое дело», — добавил он.

Кроме того, по мнению репортера, таким образом украинские власти пытаются отучить наносить удары по российским городам, поскольку ответный ущерб будет намного серьезнее и снизит мощность ВСУ и украинского ВПК.

Утром по всему Киеву и области вновь начались экстренные отключения света. Кроме того, в городе продолжаются серьезные проблемы с отоплением. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал всех, у кого есть такая возможность, покинуть город.