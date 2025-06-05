США кинули Украину с обещанными им компонентами для ракет

Американские власти перенаправили на нужды ВВС США компоненты для ракет, обещанные Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился отправить взрыватели для ракет, которые ВСУ применяют для перехвата российских беспилотников, американским военным на Ближнем Востоке. Это решение обеспокоило сторонников Киева в Вашингтоне. Украине пообещали отправить взрыватели при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Издание отметило, что взрыватели ближнего действия разработали для ракет с лазерным наведением класса «земля — воздух». Они предназначены для уничтожения дронов. Бесконтактный взрыватель детонирует взрывчатку, когда ракета приближается к БПЛА.

Кроме того, американские ВВС смогли адаптировать ракеты с таким компонентом для запуска с истребителей F-15E. Они используются для уничтожения иранских беспилотников.

Издание предположило, что решение Пентагона свидетельствует о дефиците основных оборонных элементов.

Пит Хегсет впервые проигнорирует заседание контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, причем не будет присутствовать даже по видеосвязи, сообщило издание Ura.ru.