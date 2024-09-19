«Не сможет победить». В США забили тревогу из-за положения ВСУ в Курской области
NI: атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофой
Вторжение украинских войск в Курскую область рискует обратиться катастрофой. Таким мнением поделились аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest.
Атака ВСУ на российский регион слабо изменила ситуацию на земле. Украине и ее союзникам необходимо приложить все усилия, чтобы начать переговоры с Россией, заявили эксперты.
По их словам, контрнаступление ВС РФ под Курском может превратить авантюру ВСУ в настоящую катастрофу. Украина встала перед сложным выбором: отступить с российских территорий или потерять множество бойцов.
«Украина попросту не сможет победить Россию <…> из-за сокращающихся людских ресурсов», — заявили аналитики.
Украинские войска атакой на Курскую область рассчитывали затормозить продвижение ВС России, но лишь расширили линию фронта. ВСУ ухудшили собственное положение, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.