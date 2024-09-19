NI: атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофой

Вторжение украинских войск в Курскую область рискует обратиться катастрофой. Таким мнением поделились аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest .

Атака ВСУ на российский регион слабо изменила ситуацию на земле. Украине и ее союзникам необходимо приложить все усилия, чтобы начать переговоры с Россией, заявили эксперты.

По их словам, контрнаступление ВС РФ под Курском может превратить авантюру ВСУ в настоящую катастрофу. Украина встала перед сложным выбором: отступить с российских территорий или потерять множество бойцов.

«Украина попросту не сможет победить Россию <…> из-за сокращающихся людских ресурсов», — заявили аналитики.

Украинские войска атакой на Курскую область рассчитывали затормозить продвижение ВС России, но лишь расширили линию фронта. ВСУ ухудшили собственное положение, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.