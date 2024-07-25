«Не сдадутся». Американские миллиардеры выступят против мирных шагов по Украине

Американские магнаты и оборонно-промышленный комплекс будут препятствовать завершению конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

Он отметил, что пока неизвестно, как именно отреагируют на мирные шаги по украинскому кризису президент США Джо Байден, экс-лидер страны Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис. Эксперт подчеркнул, что верхушке США в любом случае придется откликнуться на «историческую инициативу», над которой работают Китай, Венгрия, Бразилия, Ватикан и другие государства.

«Миллиардеры с Уолл-Стрит и оборонная промышленность США, которые контролировали внешнюю политику Вашингтона, не сдадутся легко», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что эксперты России и США встретились и обсудили украинский кризис. Контакты «второго трека» прошли в третьей стране, объяснила она.