«Не располагаю такой информацией». Песков — о якобы сбитом американском БПЛА
Песков: у Кремля нет информации о якобы сбитом над Черным морем дроне США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сведения о якобы сбитом над Черным морем американском беспилотнике. Его словам привело РИА «Новости».
«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — сказал официальный представитель Кремля.
В некоторых Telegram-каналах появились неподтвержденные данные о том, что над Черным морем сбили американский высотный разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk.
Военный эксперт Алексей Живов сообщал, что этот беспилотник наводил ракеты, которыми ВСУ ударили по Севастополю.
Украинские войска 23 июня атаковали город ракетами ATACMS американского производства. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин осудила удар ВСУ по Севастополю, сообщили «Известия».