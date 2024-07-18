«Не привыкать к террористическим методам». Захарова — о подготовке Украиной покушения на Путина

Захарова ответила на слова Буданова про подготовку покушения на Путина

Киевскому режиму не привыкать к террористическим методам, поскольку он терпит провал за провалом на пути к неминуемому поражению. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Так она прокомментировала признание начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, заявившего о неудачных попытках покушения на президента России Владимира Путина.

«Нет сомнений в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — заявила Захарова.

Она напомнила, что Запад ни разу не осудил теракты Украины против мирного населения или представителей органов власти.

«Несмотря на то, что этот жуткий кровавый дождь из денег и оружия, который проливается на Банковую, не прекращается, всё это не приносит хунте Зеленского желаемого результата», — подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что провалы ВСУ тревожат Запад, который всеми силами пытается не допустить победы России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что безопасность Путина обеспечивают на должном уровне.

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