Коллапса в конфликте на Украине не избежать, страны Запада со своей военной помощью не смогли повлиять на перелом ситуации. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Этот коллапс, на мой взгляд, практически неизбежен. Так же, как и мобилизация, которую Украина начала в апреле, должна была переломить ситуацию, но не переломила», — сказал он.

Военный аналитик напомнил и о дополнительном финансировании, которое конгресс США одобрил в апреле. Его целю было повлиять на украинский конфликт, но этого не произошло.

По мнению Меркуриса, страны Запада ведут переговоры по урегулированию конфликта сами с собой. Он заметил, что союзники Украины совершают большую ошибку и им нужно обратить внимание на интересы России по этому вопросу.

На фоне успехов российских военных в зоне СВО в британских СМИ все чаще стали писать о том, что властям Украины придется пожертвовать территориями, чтобы завершить конфликт с Россией. Журналисты The Telegraph уверены, что у ВСУ практически нет шансов на победу.