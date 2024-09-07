«Не получится». Зеленский расстроился, что не может ударить по Кремлю
Зеленский выразил сожаление, что ракеты ВСУ не долетят до Кремля
Владимир Зеленский выразил сожаление, что не может осуществить удар по московскому Кремлю, потому что ракеты ВСУ не долетят до него. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».
Украинский лидер заявил, что дальнобойное оружие, которое есть у партнеров Украины, достигает цели на расстоянии до 200 километров. Это меньше тех дистанций, о которых говорил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«В том случае, когда мы говорим, что Италия или еще кто-то боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что этого не получится сделать», — заявил политик.
Ранее Зеленский во время заседания на военной базе Рамштайн в Германии призвал западных союзников забыть о красных линиях, очерченных Россией. Он попросил кураторов отправить ему дальнобойные ракеты, чтобы у РФ «была мотивация искать мира». Также украинский президент пожаловался, что поставленных в его страну F-16 слишком мало.