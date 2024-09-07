«Не осталось ходов». В США разоблачили «последнюю провокацию» Зеленского

Последним отчаянным шагом президента Украины Владимира Зеленского станет попытка вовлечь США в конфликт с Россией. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский политолог Джон Миршаймер.

«Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских», — объяснил он.

Украинский лидер понимает, что ВСУ не могут одержать победу над российской армией, поэтому готовится пойти на крайние меры, предположил эксперт. По его словам, только в случае конфликта между Россией и США Зеленский «будет чувствовать себя хорошо».

Для этой цели он выступил на базе «Рамштайн» в Германии и потребовал от Запада игнорировать российские красные линии, а также отправить ВСУ дальнобойное оружие, заключил Миршаймер.

Зеленский в ходе встречи в ФРГ также заявил, что военные уже начали использовать американские истребители, но авиации все равно не хватает. Он указал на необходимость создания «сильного флота F-16».