Россия всегда вела себя вежливо и не обсуждала детали переговоров по Украине на публике, в отличие от президента Владимира Зеленского. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News .

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал дипломат.

Он добавил, что если журналисты хотят узнать мнение относительно переговоров по Украине, то им следует обратиться к украинскому руководству. Глава киевского режима регулярно высказывает свои требования через СМИ, в частности, обращается к президенту США Дональду Трампу. Лавров отметил, что переговоры еще продолжаются.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп мало спит и работает сутками, каждый день думая об урегулировании украинского конфликта и о внутренних проблемах США.