«Не обсуждаем». Лавров раскрыл разницу подходов Москвы и Киева к переговорам
Лавров: Россия не обсуждает на публике детали переговоров, как Зеленский
Россия всегда вела себя вежливо и не обсуждала детали переговоров по Украине на публике, в отличие от президента Владимира Зеленского. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News.
«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал дипломат.
Он добавил, что если журналисты хотят узнать мнение относительно переговоров по Украине, то им следует обратиться к украинскому руководству. Глава киевского режима регулярно высказывает свои требования через СМИ, в частности, обращается к президенту США Дональду Трампу. Лавров отметил, что переговоры еще продолжаются.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп мало спит и работает сутками, каждый день думая об урегулировании украинского конфликта и о внутренних проблемах США.