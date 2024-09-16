Мобилизованные, которых ВСУ бросают на Покровское направление, прошли 45-дневную подготовку в учебном центре, но «не научились почти ничему». Об этом написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Парламентарий рассказала, что на прошлой неделе она встретилась с мобилизованными солдатами, прибывшими на передовую после подготовки в учебке.

«Это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог „порешать“, в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему», — пожаловалась Безуглая.

Депутат также назвала циничным заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об увеличении срока базовой подготовки мобилизованных. По ее словам, они и 45 дней не смогли «заполнить реальным содержанием».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил президента Украины Владимира Зеленского в смерти насильно мобилизованных украинцев в Сумской области, погибших из-за его авантюры в Курской области.