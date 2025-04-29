Конфликт зашел в «глухой угол». Залужный сделал громкое заявление о ситуации на Украине

Залужный: конфликт на Украине зашел в угол из-за развития технологий

Многие виды орудий стали неэффективными, а классические наступательные операции потеряли смысл. Украинский конфликт зашел в «глухой угол» в том числе по этой причине, заявил экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Его процитировало издание Страна.ua.

По словам дипломата, развитие технологий сильно повлияло на природу войны: из-за РЭБ эффективность ракет сильно снизилась, а большое количество средств визуальной разведки и беспилотников превратили тактику применения и оперативное искусство.

«На оперативном уровне война вообще зашла в тупик. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможны», — подчеркнул Залужный на форуме оборонных технологий Украина — Великобритания.

Он добавил, что даже наступление небольших и хорошо оснащенных групп при поддержке РЭБ и ПВО потеряли эффективность.

Ранее Залужного назначили постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Дипломат по-прежнему остается послом в Лондоне и будет совмещать обе должности.