«Не мылись месяц». Украинские военнопленные пожаловались на антисанитарию в ВСУ

Украинские военнопленные рассказывают о тяжелых условиях в подразделениях ВСУ, там нет «нормальной еды и воды», кто-то «месяц не мылся». Об этом в видеозаписи в Telegram-канале сообщил командир «Спецназа» Апти Алаудинов.

«Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормальной еды и воды нет у них», — поделился Алаудинов.

Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» уничтожил склад боеприпасов ВСУ. Алаудинов рассказал, что военные «феерично поздоровались», разгромив только прибывший груз. ВСУ также потеряли самоходную установку и бронированную боевую машину.