«Феерично поздоровались». «Ахмат» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Курской области
Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боеприпасов ВСУ под Курском
Склад боеприпасов ВСУ в Курской области уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом в Telegram-канале рассказал их командир, генерал-майор Апти Алаудинов.
«Прямо только привезли они БК, ребята „поздоровались“ с ними». Получилось очень красиво, феерично», — поделился командир спецназа.
Алаудинов добавил, что ВСУ потеряли самоходную установку и бронированную боевую машину.
Спецоперация на Украине в этом году либо закончится, либо перейдет в другую стадию, заявил военный в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В случае продолжения СВО, бойцы ВС России будут применять все виды оружия, на Западе вряд ли готовы к такому развитию событий.