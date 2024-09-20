«Феерично поздоровались». «Ахмат» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Курской области

Склад боеприпасов ВСУ в Курской области уничтожили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом в Telegram-канале рассказал их командир, генерал-майор Апти Алаудинов.

«Прямо только привезли они БК, ребята „поздоровались“ с ними». Получилось очень красиво, феерично», — поделился командир спецназа.

Алаудинов добавил, что ВСУ потеряли самоходную установку и бронированную боевую машину.

Спецоперация на Украине в этом году либо закончится, либо перейдет в другую стадию, заявил военный в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В случае продолжения СВО, бойцы ВС России будут применять все виды оружия, на Западе вряд ли готовы к такому развитию событий.