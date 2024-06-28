«Не можем видеть все». Полковник рассказал о проблемах российских систем ПВО

Российские системы ПВО продемонстрировали свои лучшие качества в ходе проведения специальной военной операции. О том, как сделать установки противовоздушной обороны еще более надежными, в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», полковник ВС РФ, участник второй чеченской кампании, Герой России Аркадий Корольков.

По его словам, системы ПВО российского производства — лучшие в мире. Однако ряд проблем разработчикам все же придется решить.

«Как бы там не хвалили они (США — прим. ред.) свой Patriot, у нас самые лучшие средства противовоздушной обороны. Но в последнее время больше применяются беспилотные летательные аппараты и проблема возникает вот в чем: у нас нет сплошного радиолокационного поля, и мы не можем радиолокационными средствами видеть все то, что движется в нашу сторону», — отметил эксперт.

Полковник объяснил это тем, что дроны имеют небольшую электронно-оптическую поверхность и летают на разных высотах.

«Поэтому иногда получается, что они пролетают на нашу территорию», — сказал он.

«Проблемы будут решены»

При этом, по его словам, средства ПВО, которые непосредственно прикрывают войска, и те, которые работают на защиту объектов, работают качественно.

«Они все работают здорово, но мы должны понимать, что есть проблемы, которые, я думаю, в ближайшее время будут решены: с покрытием зоны, с созданием сплошного радиолокационного поля и так далее. Над этим наши конструкторы работают», — подытожил Корольков.

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