Глава Беловского района Волобуев сообщил о напряженной ситуации на территории
Администрация Беловского района Курской области вывезет на автобусах всех местных жителей в пункты временного размещения. Об этом в обращении к гражданам в Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Николай Волобуев.
«В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная. Нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях. Прошу всех жителей не паниковать и соблюдать спокойствие. Жители, которые покинули район, — оставайтесь в местах своего пребывания», — сказал он.
Волобуев добавил, что оставшимся в Беловском районе жителям, если они этого хотят, нужно обратиться к администрации с вопросом о вывозе.
«Звоните по телефону 112, будут предоставлены автобусы, всех вывезут в пункты временного размещения», — заключил глава Беловского района.
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