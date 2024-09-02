«Не метрами, а километрами». Путин рассказал о темпах освобождения территорий ВС России

Владимир Путин заявил, что под контроль российской армии в зоне специальной военной операции территория переходит не метрами, а квадратными километрами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», — сказал глава государства на открытом уроке «Разговоры о важном» в Туве.

Ранее в ходе общения со школьниками президент указал на готовность России идти на переговоры с Украиной, но если киевские власти захотят этого не на словах, а на деле. Но перед этим необходимо решить вопрос с теми, кто атаковал приграничные районы Курской области, добавил российский лидер. Кроме того, президент отметил, что примерно 10 тысяч тувинцев активно участвуют в СВО.