«Не хотели об этом говорить». Зеленский отреагировал на слухи о перемирии

Европейские союзники не обсуждали с Украиной условия прекращения огня с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский заявил об этом на брифинге во дворе Елисейского дворца в Париже, сообщил сайт online.ua

Политик выступил перед журналистами после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он сообщил, что представил «формулу мира», военные и правительственные инициативы. Зеленский опроверг информацию о том, что европейские союзники обсудили с ним перемирие с Россией в обмен на определенные гарантии.

«Это не тема наших обсуждений, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел что-то подобное в СМИ. Россия очень много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно», — сказал он.

Украина рассчитывает на поддержку Франции, заявил Зеленский. Он анонсировал новый саммит мира в ноябре.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Зеленский согласен на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, подобные соглашениям с Южной Кореей, Японией и Филиппинами. По информации издания, именно ради согласования этого вопроса украинский президент стал часто летать в Европу.